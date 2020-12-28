«المصريين الأحرار» يتدخل لإنهاء مشكلة شارع الجيش بالوراق

تلقت لجنة خدمة المواطنين المركزية بحزب المصريين الأحرار، استغاثات وشكاوى من أهالي شارع الجيش الرئيسي بمنطقة الوراق من إهمال ووجود بلوعات وعدم توافر الإنارة بالشوارع، مما يسفر عن العديد من الحوادث.وقام سمير ذكري، أمين قطاع الصعيد باللجنة، بالتواصل المباشر مع أسامة السقعان، رئيس حى الوراق، والذى استجاب على الفور.وقامت فرق من الحي بأعمال الإصلاح وتغطية البلوعات المكشوفة وتركيب عدد من كشافات الإنارة، وأشاد أهالي شارع الجيش بالجهود المبذولة والاستجابة السريعة من حزب المصريين الأحرار.وأعرب "ذكري" عن شكره وتقديره لجهود رئيس الحي وكل العاملينؤ لاسيما بأنه سبق واستجاب لتركيب عدد من كشافات الإنارة للشوارع الفرعية.