قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021

2. أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمى.

3. ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن مائة صفحة من مقاس (A.4) (فونت (14)، ألا تزيد سن المتسابق على خمسين عامًا عند بداية الإعلان عن المسابقة.



أدب الطفـــل «القصة القصيرة»:- أن يكون العمل المقدم للمسابقة موجهًا إلى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.

- أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحي.

- تراعى الشروط العلمية فى الشريحة العمرية المتوجه إليها. ألاّ يقل عدد النصوص فى العمل المقدم إلى المسابقة عن خمس عشرة قصة قصيرة.

- ألا يزيد سن المتسابق عن خمسين عامًا عند بداية الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: الشـــروط العـــامــــة:- أن يكون المتسابق مصرىَّ الجنسية.

- ألاّ تزيد سن المتسابق فى مجالات الإبداع (الراوية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية) على (50) خمسين عاما.

- ألاّ يكون المتسابق قد فاز بأى جائزة فى المسابقتين الأخيرتين اللتين نظمتهما الهيئة العامة لقصور الثقافة (2018-2019 ــ 2019-2020م).

- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدّم إلى المسابقة بأية جائزة من أى جهة أخرى من قبل.

- ألا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة.

- يراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية.

- لا يحق للمتسابق الاشتراك فى أكثر من مجال من مجالات المسابقة.

- لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز، أم لم يفز.



طريقة التقدم

تقدم جميع الأعمال من ثلاث نسخ مكتوبة بالكمبيوتر، مع ثلاث (3) نسخ إليكترونية على (3) أسطوانات مضغوطة (c.d)، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد، وكذا الأعمال المدون على أى من صفحاتها اسم المتسابق أو بياناته الشخصية أو غير الملتزمة بموضوع المسابقة النقدى فى الدراسات النقدية.

- يتقدم المتسابق بعمله إلى الفروع الثقافية التابعة لمكان إقامته أو عمله، أو إلى الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة فى: 16 ( أ ) شارع أمين سامى ـ عمارات العرائس ـ مبنى (ب) ـ الدور السابع ـ القاهرة.

- ويقوم بتحرير استمارة على النموذج المعد لذلك بالإدارة.

- يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يسبق له تقديم عمله إلى أية مسابقة أخرى، ولم يتعاقد عليه مع أى جهة للنشر، وأنه يتحمل جميع التبعات الأدبية والقانونية إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير، ويوقع على هذا الإقرار أمام الموظف المسئول بالفرع الثقافى أو بالإدارة المختصة.



يقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن: بياناته الشخصية (تاريخ ومحل الميلاد ـ جهة العمل ـ رقم الهاتف- الإيميل- أعماله المنشورة موثقة بذكر مكان وتاريخ النشر ـ الجوائز التى حصل عليها).

- يقدم صورة الرقم القومى على الوجهين، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليها، وصورة شخصية حديثة.- يبدأ الإعلان عن المسابقة يوم 1-12-2020 ويستمر تلقى الأعمال حتى آخر يناير 3-11 -2021م.



الجوائز

المجال الرواية الجائزة الأولى 4000 جنيه الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه. ديوان شعر الفصحى الجائزة الأولى الجائزة الأولى 4000 جنيه الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه، ديوان شعر العامية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه، المجموعة القصصية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه، أدب الطفل (القصة القصيرة) الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه، الدراسات النقدية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه.

1. أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى.