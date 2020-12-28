قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:58 م
إيمان عادلطباعة
أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فتح باب الاشتراك فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020-2021م، أمام الأدباء والكتَّاب والباحثين والموهوبين من الأجيال الجديدة، وذلك فى المجالات التالية: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، الدراسات النقدية أدب الطفل (القصة القصيرة)، على أن يستمر باب استقبال الأعمال إلى 31 يناير 2021.
شروط المسابقة
أولا الرواية: ألاّ يقل عدد صفحات الرواية عن (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14)، المجموعة القصصية: أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحى، ألاّ يقل عدد القصص فى العمل المقدم إلى المسابقة عن خمس عشرة قصة قصيرة فى حدود 70 صفحة (4.A) مطبوعة على برنامج ورد، فونت (14) (250 كلمة تقريبًا فى الصفحة).
ديـوان شعـر الفصحى: ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن خمس عشرة قصيدة، أو فى حدود (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14)، ديـوان شــر العامية:- ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن خمس عشرة قصيدة، أو فى حدود (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت(14).
الدراسات النقدية: أن تكون الدراسة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، يكتب المتسابق دراسة نقدية حول أحد الموضوعات الآتية: الطاهر أحمد مكى ناقدًا- السيرة الذاتية النسوية- القصيدة العمودية الجديدة والنقد العربى المعاصر، ويشـــترط فى الدراســـــة النقـدية ما يلى:
شروط المسابقة
أولا الرواية: ألاّ يقل عدد صفحات الرواية عن (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14)، المجموعة القصصية: أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحى، ألاّ يقل عدد القصص فى العمل المقدم إلى المسابقة عن خمس عشرة قصة قصيرة فى حدود 70 صفحة (4.A) مطبوعة على برنامج ورد، فونت (14) (250 كلمة تقريبًا فى الصفحة).
ديـوان شعـر الفصحى: ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن خمس عشرة قصيدة، أو فى حدود (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14)، ديـوان شــر العامية:- ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن خمس عشرة قصيدة، أو فى حدود (70) صفحة (4.A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت(14).
الدراسات النقدية: أن تكون الدراسة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، يكتب المتسابق دراسة نقدية حول أحد الموضوعات الآتية: الطاهر أحمد مكى ناقدًا- السيرة الذاتية النسوية- القصيدة العمودية الجديدة والنقد العربى المعاصر، ويشـــترط فى الدراســـــة النقـدية ما يلى:
1. أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى.
2. أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمى.
3. ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن مائة صفحة من مقاس (A.4) (فونت (14)، ألا تزيد سن المتسابق على خمسين عامًا عند بداية الإعلان عن المسابقة.
أدب الطفـــل «القصة القصيرة»:- أن يكون العمل المقدم للمسابقة موجهًا إلى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.
أدب الطفـــل «القصة القصيرة»:- أن يكون العمل المقدم للمسابقة موجهًا إلى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.
- أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحي.
- تراعى الشروط العلمية فى الشريحة العمرية المتوجه إليها. ألاّ يقل عدد النصوص فى العمل المقدم إلى المسابقة عن خمس عشرة قصة قصيرة.
- ألا يزيد سن المتسابق عن خمسين عامًا عند بداية الإعلان عن المسابقة.
ثانيًا: الشـــروط العـــامــــة:- أن يكون المتسابق مصرىَّ الجنسية.
- ألاّ تزيد سن المتسابق فى مجالات الإبداع (الراوية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية) على (50) خمسين عاما.
- ألاّ يكون المتسابق قد فاز بأى جائزة فى المسابقتين الأخيرتين اللتين نظمتهما الهيئة العامة لقصور الثقافة (2018-2019 ــ 2019-2020م).
- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدّم إلى المسابقة بأية جائزة من أى جهة أخرى من قبل.
- ألا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة.
- يراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية.
- لا يحق للمتسابق الاشتراك فى أكثر من مجال من مجالات المسابقة.
- لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز، أم لم يفز.
طريقة التقدم
تقدم جميع الأعمال من ثلاث نسخ مكتوبة بالكمبيوتر، مع ثلاث (3) نسخ إليكترونية على (3) أسطوانات مضغوطة (c.d)، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد، وكذا الأعمال المدون على أى من صفحاتها اسم المتسابق أو بياناته الشخصية أو غير الملتزمة بموضوع المسابقة النقدى فى الدراسات النقدية.
طريقة التقدم
تقدم جميع الأعمال من ثلاث نسخ مكتوبة بالكمبيوتر، مع ثلاث (3) نسخ إليكترونية على (3) أسطوانات مضغوطة (c.d)، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد، وكذا الأعمال المدون على أى من صفحاتها اسم المتسابق أو بياناته الشخصية أو غير الملتزمة بموضوع المسابقة النقدى فى الدراسات النقدية.
- يتقدم المتسابق بعمله إلى الفروع الثقافية التابعة لمكان إقامته أو عمله، أو إلى الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة فى: 16 ( أ ) شارع أمين سامى ـ عمارات العرائس ـ مبنى (ب) ـ الدور السابع ـ القاهرة.
- ويقوم بتحرير استمارة على النموذج المعد لذلك بالإدارة.
- يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يسبق له تقديم عمله إلى أية مسابقة أخرى، ولم يتعاقد عليه مع أى جهة للنشر، وأنه يتحمل جميع التبعات الأدبية والقانونية إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير، ويوقع على هذا الإقرار أمام الموظف المسئول بالفرع الثقافى أو بالإدارة المختصة.
يقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن: بياناته الشخصية (تاريخ ومحل الميلاد ـ جهة العمل ـ رقم الهاتف- الإيميل- أعماله المنشورة موثقة بذكر مكان وتاريخ النشر ـ الجوائز التى حصل عليها).
يقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن: بياناته الشخصية (تاريخ ومحل الميلاد ـ جهة العمل ـ رقم الهاتف- الإيميل- أعماله المنشورة موثقة بذكر مكان وتاريخ النشر ـ الجوائز التى حصل عليها).
- يقدم صورة الرقم القومى على الوجهين، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليها، وصورة شخصية حديثة.- يبدأ الإعلان عن المسابقة يوم 1-12-2020 ويستمر تلقى الأعمال حتى آخر يناير 3-11 -2021م.
الجوائز
الجوائز
المجال الرواية الجائزة الأولى 4000 جنيه الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه. ديوان شعر الفصحى الجائزة الأولى الجائزة الأولى 4000 جنيه الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه، ديوان شعر العامية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه، المجموعة القصصية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه الجائزة الثالثة 2000 جنيه، أدب الطفل (القصة القصيرة) الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه، الدراسات النقدية الجائزة الأولى 4000 جنيه، الجائزة الثانية 3000 جنيه، الجائزة الثالثة 2000 جنيه.