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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرس الوطنى الكويتى يعقد تمرين «تعاون 5» مع نظيره البحرينى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:54 م
الحرس الوطني الكويتي
الحرس الوطني الكويتي
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عقد الحرس الوطني الكويتي، اليوم الإثنين، تمرين (تعاون 5)، بمشاركة الحرس الوطني البحريني افتراضيًا بواسطة تقنية (الاتصال عن بعد)، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي- في بيان صحفى - إن التمرين الذي يعقد هذا العام بتقنية (الاتصال عن بعد)، يعد ترجمة صادقة لبروتوكول التعاون بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني، بما يحقق تعزيز التنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات العسكرية بين الكويت والبحرين.

وأضاف أن التمرين سيسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، ويعزز إمكانيات وكفاءة قوات الحرس الوطني في البلدين الشقيقين، في مواجهة الأزمات مثل أزمة كورونا، وتقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة المختلفة، موضحًا أن انعقاد التمرين يأتي في ظل ظروف استثنائية، يواجه العالم فيها تحديًا غير مسبوق جراء الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، التي ضرب خلالها الحرس الوطني نموذجًا رائعًا في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة المختلفة، وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

وأعرب الرفاعي عن شكره وتقديره لرئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومدير أركان الحرس الوطني البحريني اللواء الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، وقادة وقوات الحرس الوطني البحريني وجميع المشاركين في تمرين (تعاون 5).

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