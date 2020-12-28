رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزارة التربية والتعليم.. خطوات الحصول على كود الطالب الصف الثالث الاعدادي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:40 م
الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي
رغدة محمد
طباعة

يقدم "الدستور" لأبنائه طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية خطوات الاستعلام عن كود الطالب الصف الثالث الاعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي حيث يستعدت طلاب الشهادة الاعدادية لبدء امتحانات نصف العام 2020-2021 التي من المقرر بدءها في يناير المقبل وسط قلق وترقب من أولياء الأمور خاصة مع ظروف انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.


خطوات الحصول على كود الطالب الصف الثالث الاعدادي

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول إلى كود الطالب للشهادة الاعدادية

يملئ كل البيانات الشخصية الخاصة المطلوبة منه وهي: الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد، تاريخ الميلاد، المحافظة، النوع.

ويضغط على استعلام عن كود الطالب.

ثم يظهر كود الطالب الصف الثالث الاعدادي 2020.

ويستطيع الطالب الدخول بنفسه على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا والاستعانة بهذه الخطوات و الحصول على كود الطالب من خلال جهاز الحاسب الآلي او التابلت او الهاتف المحمول مع التأكد من توصيل الإنترنت.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية بنين وبنات يناير المقبل يوم23 وتنتهي في 5 فبراير 2021 على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2021 بحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، يوم السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".


الجدول الرسمي من هنــــــــــــــــا


استمارة الصف الثالث الاعدادي


آخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية إلكترونيا عبر موقع وزارة التعليم هو الخميس 31 ديسمبر المقبل حيث قام جميع الطلبة والطالبات بتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية تمهيدا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام 2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب