وزارة التربية والتعليم.. خطوات الحصول على كود الطالب الصف الثالث الاعدادي

يقدم "الدستور" لأبنائه طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية خطوات الاستعلام عن كود الطالب الصف الثالث الاعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي حيث يستعدت طلاب الشهادة الاعدادية لبدء امتحانات نصف العام 2020-2021 التي من المقرر بدءها في يناير المقبل وسط قلق وترقب من أولياء الأمور خاصة مع ظروف انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.





خطوات الحصول على كود الطالب الصف الثالث الاعدادي

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول إلى كود الطالب للشهادة الاعدادية

يملئ كل البيانات الشخصية الخاصة المطلوبة منه وهي: الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد، تاريخ الميلاد، المحافظة، النوع.

ويضغط على استعلام عن كود الطالب.

ثم يظهر كود الطالب الصف الثالث الاعدادي 2020.

ويستطيع الطالب الدخول بنفسه على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا والاستعانة بهذه الخطوات و الحصول على كود الطالب من خلال جهاز الحاسب الآلي او التابلت او الهاتف المحمول مع التأكد من توصيل الإنترنت.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية بنين وبنات يناير المقبل يوم23 وتنتهي في 5 فبراير 2021 على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2021 بحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، يوم السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".





الجدول الرسمي من هنــــــــــــــــا





استمارة الصف الثالث الاعدادي





آخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية إلكترونيا عبر موقع وزارة التعليم هو الخميس 31 ديسمبر المقبل حيث قام جميع الطلبة والطالبات بتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية تمهيدا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام 2021.