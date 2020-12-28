وزير الداخلية: عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة، للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، بمناسبة قرب حلول العام الميلادى 2021.جاء بها: يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى 2021 أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد 2021.. يحدونا مشاعر الأمل واليقين فى بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المجد التليد بعون المولى القدير ووعده لمصرنا بالأمن فى كتابه الكريم وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية فى سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم.. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات.عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة.. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء.