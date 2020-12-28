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تقارير ومتابعات

تفاصيل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:41 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
اسماء منصور
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يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة حاليا على معرفة تفاصيل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بافتتاح المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإعلان عن الحالات التي تنطبق عليها شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2020، ويشمل المستحقون للتسجيل في المرحلة الثانية من هم مصابون بفقدان البصر، وكذلك من هم مصابون بضمور العضلات، وبتر الأطراف، ومرضى التوحد والأصماء، ومتعددي الإعاقة

وقامت وزارة التضامن بإنشاء موقع إلكتروني خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، يتم تسجيل البيانات الخاصة بهم عليه عبر مكاتب التأهيل التي بدأت في استقبال الحالات من ذوي الإعاقة، وللحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة فهناك عدة شروط، الحصول على تقريرًا طبيًا من مستشفى مدرجة بوزارة الصحة، أو تدرجه بإحدي الهيئات الصحية الحكومية.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية معرفة تفاصيل خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2020:

خطوات بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن
-الضغط علي اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة.
-تسجيل البيانات الشخصية بمستحق التسجيل اسمه، ورقم هاتفه وعنوان
-تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
-إرفاق كافة المستندات التي توضح الحالة المرضية للمتقدم.
وبعد الانتهاء تلك الخطوات يتم الاستعلام عن موعد الكشف أو مركز التأهيل التابعة له.
ويحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة عددا من المزايا التي توفرها الدولة لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة مثل
- الحصول علي خصومات في قيمة تذاكر وسائل النقل الجامعي
- توفير الدعم النقدي في بعض الحالات مثل الجمع بين معاشين،
- وكذلك الحصول علي نسبة من شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة لدعم الشباب.

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