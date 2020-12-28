تفاصيل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

خطوات بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية - تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن

-الضغط علي اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة.

-تسجيل البيانات الشخصية بمستحق التسجيل اسمه، ورقم هاتفه وعنوان

-تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.

-إرفاق كافة المستندات التي توضح الحالة المرضية للمتقدم.

وبعد الانتهاء تلك الخطوات يتم الاستعلام عن موعد الكشف أو مركز التأهيل التابعة له.

ويحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة عددا من المزايا التي توفرها الدولة لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة مثل

- الحصول علي خصومات في قيمة تذاكر وسائل النقل الجامعي

- توفير الدعم النقدي في بعض الحالات مثل الجمع بين معاشين،

- وكذلك الحصول علي نسبة من شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة لدعم الشباب.



