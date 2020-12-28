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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 متاحف يمكنك زيارتها فى العام الجديد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:34 م
متحف الطفل بالقاهرة
متحف الطفل بالقاهرة
إسلام جمال
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شهدت الكثير من المتاحف تطورًا كبيرًا، حيث الترميم واستقدام العديد من التماثيل والتحف الفنية، التى تعبر عن ثقافتنا وحضارتنا.

وتعتبر زيارة المتاحف من الأمور الكفيلة التي تضيف السعادة والمعرفة أيضًا، فجذور مصر ضاربة في عمق التاريخ، حيث الحضارة المصرية القديمة التي أذهلت العالم.

نقدم فى هذا التقرير أجدد المتاحف التى شيدت مؤخرًا، والتي يمكن أن تجعلها على قائمة الزيارات فى العام الجديد.

«المتحف القومى للحضارة المصرية»
يقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية.

كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.
المتحف القومي
المتحف القومي
«المتحف الحربي المصري»
يعد المتحف الحربي بالقلعة من أكبر وأعظم المتاحف العسكرية فى العالم فهو أحد المتاحف المتخصصة، حيث يرصد تاريخ تطور الأسلحة والمعدات، بالإضافة لما به من مجسمات لأعظم المعارك الحربية فى تاريخ مصر.

ومؤخرًا شهد تطويرًا، ويتكون المتحف الحربى من طابقين بهما العديد من الغرف والقاعات والممرات التى تحاول حصر تاريخ مصر الحربى بشكل متسلسل والجولة داخل المتحف الحربى تتم خلال عدد من القاعات والأقسام الرئيسية.
المتحف الحربي
المتحف الحربي
«متحف المركبات الملكية»
يقع المتحف بالقرب من جامع السلطان أبوالعلا في منطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، وأنشأه الخديو إسماعيل، في الفترة ما بين عامي 1863 و1879 ميلادي، وتمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد (1917 – 1936).

ويضم المتحف 78 عربة ملكية، ويتكون من مبانٍ كانت عبارة عن حجرات للعربات وإسطبلات الخيول وحجرات خاصة بأعداد أطقم الخيل، وورش للقطار وسكن لمبيت سائقي العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، استخدمت عند استقبال الملوك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلاي الكبرى.
متحف المركبات
متحف المركبات
«متحف الطفل بالقاهرة»
يبحث العديد من العائلات عن فسحة مميزة وغير مكلفة يستمتع بها مع العائلة والأطفال داخل متحف الطفل.. ستجد نفسك داخل مركز تعليمي يتميز بقدرته على استثارة الحواس لدى الأطفال، حيث يمكن للطفل لمس الأشياء وليس مجرد مشاهدتها كما يمكن له العمل بيديه فى العديد من الأنشطة والحرف اليدوية.

يقع متحف الطفل بحي مصر الجديدة بالقاهرة على مساحة 1200 متر مربع كجزء من مشروع مشترك مع المتحف البريطاني، حيث شارك في إعداد المتحف خبراء من جميع أنحاء مصر والعالم في جميع المجالات لمساعدة الأطفال.
متحف الطفل
متحف الطفل
«متحف السكة الحديد»
متحف السكة الحديد تم تشييده في 26 أكتوبر 1932، وتم تطويره فى 2020، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس ليحكي قصة القطارات في مصر.
متحف السكة
متحف السكة
 

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