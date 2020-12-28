حقيقة منشور وزير التعليم حول استبدال الامتحانات بالأبحاث

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المنشور المتداول، والذي ينص على: "بسبب الوباء المنتشر وحرصا على سلامة الطلاب سيتم تبديل الامتحانات بالأبحاث، وسيتم توضيح هيئتها الخميس المقبل".وقال الدكتور طارق شوقي إن هذا المنشور ليس له أي أساس من الصحة، مناشدا أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بالالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الالتزام بالصفحة الرسمية الخاصة بالوزير والصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.