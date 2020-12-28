محافظ الغربية: عودة العمل بنفق الدلجمون عقب صيانته

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عودة العمل اليوم بشكل تجريبي في نفق الدلجمون في كلا الاتجاهين بعد صيانته، مع استكمال باقي أعمال الصيانة تمهيدًا لافتتاحه بشكل رسمي.وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت منذ ٤٠ يوما بمخاطبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بموقف النفق وما به من تآكل للأرضيات، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور، ووجه الوزير على الفور الشركة الوطنية للتشييد "سامكو" التابعة للهيئة العامة للطرق ببدء الصيانة الفورية للنفق، والتي شملت رفع طبقة البازلت القديمة ووضع طبقة جديدة في كلا الاتجاهين بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين جنيه.ويؤكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في متابعة باقي الأعمال لحين الانتهاء منها بشكل كامل.