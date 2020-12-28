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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة اللبناني: حجزنا مليوني جرعة من لقاح فايزر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:43 م
وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني حمد حسن
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قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن بلاده حجزت مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، وأن هذه الكمية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الدولة ستتيح اللقاح مجانًا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل، وستضع معايير لضمان عدالة التوزيع وضمان جودة وفعالية اللقاح.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به وزير الصحة، عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قام خلاله الأخير بمنح الوزير حمد حسن الإذن بالتفاوض مع شركة فايزر بصورة مباشرة لتوفير اللقاح بصورة سريعة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإبرام الاتفاق.

وأشار إلى أن اللقاح الذي تعاقد عليه لبنان اعتُمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول العربية، وأنه مطمئن وفقًا لكافة المعطيات العلمية الموثقة، كما أنه يغطي الطفرة المستجدة من الفيروس، ولا ينبغي التشكيك فيه استنادا إلى معلومات مغلوطة.

ولفت إلى أن الهدف بتوفير كميات اللقاح التي ستصل إلى لبنان تباعًا ابتداء من فبراير المقبل هو تأمين مناعة مجتمعية تدريجية من فيروس كورونا، بما مجموعه نحو 60% من المجتمع اللبناني بحلول الربيع المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر كفيل بضمان حماية المجتمع وإعادة العجلة الاقتصادية ودورة الحياة الطبيعية.

وأكد أن مسألة إغلاق البلاد عقب فترة الأعياد في ضوء تزايد أعداد المصابين بالوباء في غضون الآونة الأخيرة، أمر تتخلله صعوبات وتعقيدات كثيرة، مشيرا إلى أن من يصنع مثل هذا القرار والمؤشر له هو سلوك المجتمع، معربا عن أمله في أن يحرص اللبنانيون على التوازن بين الصحة والاقتصاد.

وشدد على ضرورة أن يلتزم اللبنانيون بإجراءات الحماية الوقائية من الوباء، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، باعتبار أن هذا الأمر كفيل بصد جائحة كورونا الأساسية وأي موجة جديدة لها.

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