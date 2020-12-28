محافـظ المنوفية: معدات جديدة لدعم منظومة النظافة للارتقاء بالخدمات

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن دعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمعدات جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات فى قطاع تحسين البيئة ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم دعم المنظومة بعدد (3) عربات حمولة 30 طنًا و(3) عربات حمولة 50 طنًا وكذا (3) لوادر، و(3) عربات مكنسية مما يساعد فى نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات وذلك عقب الانتهاء من رفع كل مقالب القمامة بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع تحسين البيئة من أهم المحاور الرئيسية التى حظيت باهتمامه، حيث بلغت جملة الاستثمارات لهذا العام بقيمة 380 مليون جنيه، تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 6 مقالب في قويسنا وتلا ومنوف وبركة السبع، وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا، وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلًا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وإنشاء وحدة التدخل السريع للتعامل الفورى مع تراكمات القمامة.كما أضاف محافظ المنوفية أن هناك خطة لإصلاح معدات منظومة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، بإجمالي 210 معدات، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من 177 معدة أخرى لتنضم إلى المعدات الصالحة التي يبلغ عددها 842 معدة، ليصبح العدد الإجمالي 1229 معدة، كما تحدث في الوقت نفسه عن التعاقد مع 35 جمعية أهلية؛ من أجل المساهمة في نقل المخلفات البلدية المتولدة يوميًا من قرى المحافظة، هذا فضلًا عن رفع تراكمات قمامة بمداخل القري وإعادة تجميلها كقري شنوان ومليج ورفع تراكمات القمامة بأرض عرفة.