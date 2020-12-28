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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول تنفذ مشروعات بتروكيماويات جديدة بـ7.9 مليار دولار

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:48 م
البترول
البترول
سيد ابراهيم
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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية، بإجمالى استثمارات حوالى 7.9 مليار دولار منها:

- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب) لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادًا على 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة باستثمارات حوالى 217 مليون يورو.

-مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس (شركة البحر الاحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات)، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وتبلغ طاقة المشروع نحو 4 ملايين طن من الزيت الخام المستورد، وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و1ر1 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 5ر7 مليار دولار.

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