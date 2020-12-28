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أيام زمان

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:53 م
محي إسماعيل
محي إسماعيل
وائل توفيق
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"رفضت المشاركة في مسلسل (عفاريت عدلي علام) مع الفنان عادل إمام، بعد لقاء جمعني بالكاتب السيناريست يوسف معاطي، طلبت منه أن يهاتفني الزعيم قبل المشاركة في العمل، وقرأت خمسة عشر حلقة من المسلسل، لكني رفضت المشاركة، خاصة أن الفنان عادل إمام لم يتواصل معي".

هكذا تحدث الفنان محيى إسماعيل أثناء وجوده في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، على شاشة قناة "القاهرة والناس".

وتحدث الفنان محيى إسماعيل بخصوص حزنه من الفنان محمد صبحي، وقال، إنه تسبب في حذف أهم مشاهده في فيلم "الجريح"، وعلم بذلك بعدما تواصل مع المخرج الراحل مدحت السباعي، وسأله عن سبب الحذف، فرد "السباعي": "اسأل الأستاذ محمد صبحي".

وقال محيى إسماعيل، إنه حزن من الفنان محمد صبحي بسبب هذا التصرف، لكنه لا يزال يحبه ويقدره.

كما حكى عن أحد المشاهد التي كاد أن يقتل فيها الفنانة نادية لطفي بالخطأ، وقال، أثناء مشاركته في فيلم "زهور برية"، اندمج في تصوير مشهد بسكينة حقيقية واندماجه في الدور، تقليدًا لفناني الغرب، وتقمصهم للشخصية، ووضع السكينة على شفتي الفنانة نادية لطفي، واكتشف العاملون في الفيلم أثناء التصوير أنها حقيقية، خاصة بعدما طلب منهم مخرج العمل إتقان المشهد من المرة الأولى، لعدم توفر المواد الخام السينمائية.

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