نائب يثمن اهتمام الرئاسة بالصعيد في مبادرة تطوير القرى

أشاد أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظات الصعيد، مثمنًا التكليفات الرئاسية بمنح أولوية لقرى الصعيد فى مبادرة مشروع تطوير الـ1500 قرية بعد رصد 500 مليار جنيه لهذا المشروع الحيوي.ووصف الشريف، في بيان الإثنين، المشروع بالمهم والذى سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل القرى، خاصة بعد وجود آلية مبتكرة للتعامل مع المشكلات ضمت القطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر والقطاع الخاص ورجال الأعمال.وطالب عضو النواب الحكومة بالإسراع فى بدء تنفيذ المرحلة الأولى التى تبدأ في يناير المقبل وخلال الأيام القليلة القادمة وتهدف لتطوير 1381 قرية على مستوى الجمهورية، وتوابعها من عزب ونجوع في 50 مركزا ومدينة بـ22 محافظة، قابلة للزيادة لتصل لـ1500 قرية.كما طالب الحكومة بالإعلان عن أسماء هذه القرى مع إعطاء أولوية لحل مشكلات البنية الأساسية داخل القرى من مياه الشرب والكهرباء والبيئة وتبطين الترع والإسكان والخدمات البيطرية وتدريب الشباب على كيفية اتباع أساليب مبتكرة لزيادة الإنتاج الزراعى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات الخاصة بالخدمات العامة من التعليم والصحة والتوعية للشباب والمرأة.