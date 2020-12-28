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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:17 م
احتفالية عيد العلم
احتفالية عيد العلم الثالث عشر
الفيوم - زينب علاء
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نظمت جامعة الفيوم احتفالية عيد العلم الثالث عشر ديسمبر 2020 تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة والمكرمين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وذلك اليوم الإثنين.

صرح أحمد جابر شديد، بأن الاحتفال بعيد العلم تقليد جامعي ممتد عبر التاريخ؛ مما يعكس احتفاء واهتمام الدولة المصرية بأبنائها العلماء والباحثين وأهل العلم والثقافة والتنوير، موضحًا أن حفل عيد العلم بجامعة الفيوم ديسمبر ٢٠٢٠ هو مناسبة لتقديم الشكر لكل أبناء الجامعة المتميزين الذين قدموا جهودًا كبيرة لرفعة الجامعة وتقدمها.

وأضاف: أنه يتم هذا العام تكريم عدد (1100) من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والقيادات الإدارية السابقة والراحلين من أبناء الجامعة.. مشيرًا أن هذا الحفل يمثل قدسية ومكانة لجامعة الفيوم التي ولدت لتكون منارة عريقة للعلم والإبداع حيث أضحت تمثل شعلة متوهجة في سماء وطننا العزيز وتشهد تميزًا علميًا وإنشائيًا بخطوات مدروسة ومتقنة.

وأشار أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم حصلت على الموافقة النهائية لإنشاء كلية العلاج الطبيعي، وبصدد الحصول على الموافقة لإنشاء ثلاث كليات جديدة هي الثروة السمكية وعلوم المصايد والألسن والفنون التطبيقية والتصميم، بالإضافة لافتتاح العديد من المراكز.

فيما قال خالد عطا الله إن احتفالية عيد العلم هي تكليل لجهود المكرمين، مضيفًا أن تكريم أسر الراحلين يمثل لفتة إنسانية طيبة من الجامعة نحو أبنائها والعاملين فيها.

وقدم عرفة صبري، عميد كلية العلوم السابق والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية، كلمة نيابة عن السادة المكرمين أشار فيها إلى أن الأمم والمجتمعات ترتفع وتسمو وتتقدم بالعلم الذي يهذب النفوس ويجعلها أكثر نبلًا واتزانًا، وأن تقدم العلم ساهم في تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المعرفة؛ مما ساعد في تحسين الأحوال المادية لدول العالم.

بدأت الاحتفالية بطابور عرض المكرمين من أمام المكتبة المركزية وصولًا لقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتضمنت الاحتفالية تكريم نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعمداء السابقين والوكلاء السابقون والقيادات الإدارية السابقة والراحلون عن الجامعة، وأيضًا جوائز جامعة الفيوم التقديرية في القطاع العملي، وجائزة الجامعة للتفوق في البحث العلمي في القطاعين العملي والأدبي، وجائزة الجامعة للتفوق في خدمة المجتمع، بالإضافة لجائزة الجامعة للتفوق في التأليف العلمي في القطاعين العملي والأدبي، وجائزة الجامعة للتفوق في الترجمة القطاع العملي، وجائزة الجامعة للترقي لدرجة أستاذ، وجائزة الجامعة للترقي لدرجة أستاذ مساعد.

كما تضمنت فعاليات التكريم أفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير، وتكريم المساهمين في ظهور اسم جامعة الفيوم بتصنيف التايمز في تخصصات الفيزياء والهندسة، والمساهمين في ظهور اسم جامعة الفيوم في قائمة جامعة ستانفورد لعام ٢٠٢٠.

وتم أيضًا تكريم عمداء الكليات المعتمدة بجامعة الفيوم، وتكريم المدير العام المثالي والموظف والعامل المثاليين بالجامعة، وكذلك أوائل الكليات الحاصلين على درجتي البكالوريوس والليسانس والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، والطلاب المتميزين بالمراحل التعليمية المختلفة.
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)
جامعة الفيوم تنظم احتفالية عيد العلم الثالث عشر (صور)

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