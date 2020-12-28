نائب وفدى: نجهز أجندة تشريعية لبرلمان 2021

أكد النائب الوفدي باسم حجازي، عضو مجلس النواب، أن مجهودات الدولة المصري ووعي المواطنين أسهما بشكل كبير في وصول عدد من النواب الشباب إلى كرسي البرلمان، وأن سرعة استجابة الشباب لمطالب ومعاناة الأهالي وترجمتها إلى حلول كان له دور كبير في الثقة التي أولاها لنا الشعب المصري كنواب شباب على المقاعد الفردية وساهم في ذلك الإجراءات التي تقوم بها الدولة من توعية وتطوير وارتفاع مستوى التعليم.وأضاف حجازي عقب الانتهاء من استخراج بطاقة العضوية في اليوم الثاني لنواب المنتخبين على النظام الفردي بأن حزب الوفد بدا في حراك سياسي بين أعضاء الحزب من النواب وهيئته البرلمانية، لإعداد حزمة تشريعات تتناسب مع طبيعة المرحلة، بالإضافة إلى اجتماعات قامت بها اللجان الوفدية المتخصصة، بهدف دراسة عدد من التشريعات وكذلك إيجاد حلول وترجمتها إلى قوانين وتشريعات مهمة.وأضاف حجازي أنه انضم إلى لجنة الصحة في البرلمان نظرًا لطبيعة تخصصه، مؤكدًا أن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد من التشريعات، خاصة في ظل الأوبئة والأمراض المتفشية في العالم والتي تتطلب استعدادات معينة، تتناسب مع تطور صناع الدواء والطب وكل أذرع العملية الصحية، مشددًا على أن القطاع الصحي يتعامل في مليارات ولابد من ضابط ورابط لهذه الصناعة، خاصة في مجال الأجهزة الطبية التي تقوم عليها العملية الصحية.