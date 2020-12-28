محافظ بني سويف يوجه بتوفير مقاعد للانتظار بالسجل المدني فى المدينة

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مقر السجل المدني بشارع عبدالسلام عارف بالمدينة العاصمة.وتفقد بعض مكاتب وأقسام السجل الذي يخدم قرى مركز بني سويف، والتقى عددًا من المواطنين أثناء قيامهم بإجراءات استخراج بعض الأوراق الثبوتية، مطمئنا على انتظام تقديم الخدمة بالسجل.ووجه المحافظ بتوفير مقاعد انتظار للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة، مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، ضمن خطة الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.