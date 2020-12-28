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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع خطة مواجهة الزيادة السكانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:20 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، مؤكدًا أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، اليوم لمتابعة الموقف السكاني، واستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية، وعرض نتائج الحملات والقوافل الطبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتقديم وسائل تنظيم الاسرة للسيدات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الزيادة السكانية بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، جمال محمد عبد الظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية.

أكد المحافظ، على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب لنشر الوعي بين جميع الفئات في القري المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

استعرض مدير فرع المجلس القومي للسكان، المؤشرات الديموجرافية للمحافظة، وعدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، بيانات الاعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الامية، مؤشرات الحالة العملية، إنجازات الربع سنوي للجهات المقدمة الخدمات لتنظيم الاسرة.

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