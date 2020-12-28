الصين تعلن جاهزية لقاح جديد لـ كورونا للتجارب على البشر

أعلن مطورو لقاح صيني جديد لمرض فيروس "كورونا" (كوفيد- 19)، اليوم الاثنين، جاهزية اللقاح للتجارب السريرية على البشر داخل وخارج الصين.وقال "تشانغ لين تشي"، الباحث بجامعة تسينغهوا الصينية- التي شاركت في تطوير اللقاح مع جامعة تيانجين الطبية وشركة "والفاكس" المحدودة للتكنولوجيا الحيوية- إنه مقارنة بلقاحات أخرى مرشحة، فقد تم تطوير هذا اللقاح باستخدام دم الشمبانزي.وأضاف تشي- في تصريح- أن من بين المزايا المتوقعة للقاح الجديد ردود الفعل السلبية المنخفضة والقدرة الإنتاجية العالية والمناعة القوية بعد التطعيم.وتابع «تشي» أنه تم الانتهاء من التجارب على الحيوانات، وتم تقديم طلب لبدء تجربته على البشر في الصين والخارج، موضحا أنه "لم تحدث أي آثار جانبية خطيرة على الحيوانات"، وأن نتائج البحث قبل السريري تدعم سلامة هذا اللقاح وتشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التجارب السريرية.وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتحقق من فاعلية اللقاح سوف تتم في مناطق ينتشر فيها المرض في الخارج، لافتا إلى أنه "مثل اللقاحات الصينية الأخرى المضادة لكوفيد- 19، هناك مشكلة عدم وجود عدد كاف من مرضى كوفيد- 19 في الصين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".