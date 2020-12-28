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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن التدخل في شئونها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:42 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، والتوقف الفوري عن التدخل في الشئون الداخلية للصين من خلال "قضية هونج كونج"، والتوقف بشكل فوري أيضا عن التدخل في السيادة القضائية للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى الصين، اليوم، يطالب الحكومة الصينية بـ"الإفراج الفوري" عن 12 شخصا اعتقلوا أثناء محاولتهم مغادرة هونج كونج بشكل غير قانوني.

وقال جيان: "إن النيابة العامة الشعبية لحي يانتيان لمدينة شنتشن الصينية أصدرت تعميما عن الوضع"، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية ذات الصلة تتجاهل الحقائق وتخلط بين الصواب والخطأ، ما يجعل الصين ترفضها بشدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، مشيرا إلى أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بالقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، والتوقف فورا عن التدخل في شئونها الداخلية، أو التدخل في السيادة القضائية للصين.

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