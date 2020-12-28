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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء محاكمة رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق أويحيى بتهمة الفساد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
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بدأت اليوم الإثنين، محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة محاكمة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء والولاة ورجال الأعمال في قضية اتهامهم بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة (شمال شرق البلاد).

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن قائمة المتهمين في القضية تضم أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبدالغني زعلان، وعددًا من ولاة سكيكدة ورجل الأعمال محمد بن فسيح وعدد من المسئولين التنفيذيين بولاية سكيكدة.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال عدد من المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم.

وتعد هذه هي القضية الخامسة التي يحاكم فيها أويحيى بتهمة الفساد، حيث سبق أن صدرت ضده أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بعد إدانته في 4 قضايا أخرى.

وسبق للقضاء الجزائري الحكم على أويحيى بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة بالفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والسجن 12 عامًا في قضية فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عامًا في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد، والسجن 10 سنوات في قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.

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