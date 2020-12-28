إمام منصور: الصحة والتعليم على رأس اهتماماتى فى البرلمان

قال النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، إن ملفا الصحة والتعليم علي رأس اهتماماتي خلال الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة أنهما أساس التقدم في أي مجتمع.وأكد إمام منصور، في تصريحات صحفية له علي هامش استخراج كارنيه، أن مشاكل الطرق والصرف الصحي، من ضمن الملفات الرئيسية أيضا التي سيعتمد عليها خاصة، أن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني من سوء حالة الطرق وهو ما سيسعي لحله خلال الفترة المقبلة.وأشار إمام منصور، إلى أنه انضم إلى لجنة الاقتراحات كرغبة أولى، من أجل العمل على تقديم كل الاقتراحات التي من شأنها مساعدة المواطنين.