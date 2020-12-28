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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأمين العام للبرلمان: استخراج 95 كارنيه للأعضاء اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:26 م
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، إنه تم الانتهاء من استخراج 95 كارنيه عضوية من إجمالي 108 كارنيهات للأعضاء المقرر حضورهم اليوم، وفقا للجدول الزمني المعد سلفا.

وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس على استعداد تام للجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، مؤكدا أن ذلك يبدأ من 10 يناير، ووفق إصدار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوة المجلس للانعقاد للبرلمان الجديد.

واستقبلت الأمانة العامة اليوم نواب 10 محافظات من محافظات الوجه البحري وهي محافظات بورسعيد "نائبان"، الإسماعيلية "5 نواب"، السويس "نائبان"، الشرقية "21 نائبا"، الدقهلية "21 نائبا"، دمياط "4 نواب"، الغربية "14 نائبا"، المنوفية "11 نائبا"، البحيرة "18 نائبا"، و"10 نواب" بمحافظة كفر الشيخ، لاستخراج بطاقات العضوية وتسلم الحقيبة البرلمانية، وذلك وسط إجراءات احترازية عالية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

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