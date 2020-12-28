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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ردود أفعال إيجابية حول الحلقة الأولى من «لؤلؤ»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:38 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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حققت الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر على قناة ON ردود أفعال إيجابية بين الجمهور، خاصة أن الحلقة بدأت بأحداث مشوقة من خلال جريمة قتل تعرضت لها البطلة مي عمر "لؤلؤ"، عقب عودتها من إحياء حفل غنائي ضخم لتصارع الموت في غرفة العناية المركزة، وفتحت الحلقة العديد من علامات الاستفهام حول من القاتل، خاصة أن لها الكثير من الأعداء وما غرضه من ذلك، وتركت الجمهور متشوقًا لمشاهدة الحلقة الثانية لمعرفة ماذا حدث لـ"لؤلؤ" وما حكايتها.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة صعود "لؤلؤ" الفتاة الفقيرة التي تعيش في الملجأ، وقصة كفاحها خلال 25 عاما حتى وصلت إلى ما هي عليه، وأصبحت نجمة كبيرة تعيش حياة الأثرياء والصراعات المختلفة التي تعرضت لها على مدار مشوارها الفني.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

يعرض مسلسل "لؤلؤ" عبر شاشات "ON" و"ONdrama"، كما يتم عرضه أيضا بالتزامن على شبكة "MBC 1"، ومنصتي "watch it" و"shahid".

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