مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب

يجتمع فريق المناقشة التابع للمركز الدولي للكتاب لمناقشة رواية "عين الهدهد" للكاتب منتصر أمين يوم السبت 2 يناير 2021 بالمركز الدولي للكتابي في الخامسة والنصف مساءً.وعين الهدهد الرواية الخامسة لمنتصر أمين وصدر له "الطواف" "يحيى - صحف أخرى" "شتاء أخير" "قيامة الغائب"."عيد الهدهد رواية مراوغة ورحلة شيقة، عبر أحداث متشابكة تنقلب فيها الموازين وتتحكم الأهواء"..وكلمة "مراوغة" تشمل "مراوغة الراوى والصوت"، ففى الرواية تجد على رأس الفصل اسم "حمزة" أو "إبراهيم" إيحاءً بأنه صوتهما، ولكنك تسمع صوت الراوى العليم يتكلم عنهما وتلك مراوغة الكاتب للقارئ.والثانية "مراوغة الزمان"، وهو زمن التدوين الذى لم يعينه الكاتب صراحة بل أطلق العنان لخيال القارئ ليحسبه بطريقته أو يثبت فترة زمنية يراها بعقله ثم يضيف إليها ستين بعد المائة أو ثمانين أو أربعين بعد المائة.