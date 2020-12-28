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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عنب وتكسير صحون..أغرب عادات الدول في احتفالات رأس السنة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:32 م
رأس السنة
رأس السنة
إيمان ماهر
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أيام ويهل علينا الاحتفال برأس السنة الميلادية الذي يتجمع فيه الأهل والأصحاب للاحتفال بعام جديد، تختلف الاحتفالات من دولة لأخرى وهناك دول لها عادات غريبة في هذا اليوم ترصدها "الدستور" في السطور التالية.

«الدنمارك»
لكي يشعر مواطنو الدنمارك بالخير في العام الجديد والتفاؤل، يقومون بتكسير الصحون والأطباق ليلة رأس السنة مع الأصدقاء والعائلة، ويقف الجميع فوق المقاعد وفور أن تدق الساعة أول ثانية في العام الجديد يقفز الجميع من فوق المقاعد وكأنهم يحاولون الوصول إلى الحظ الجيد والإمساك به.

«اليابان»
108 أجراس هكذا يعتقد شعب اليابان، أن هذه الطريقة لاستقبال العام الجديد أفضل حل لجلب الحظ، وهو اعتقاد شائع فى الديانة البوذية، ومن أشهر وأقدم العادات هناك.

«الصين»
يحتفل الصينيون برأس السنة الجديدة عن طريق دهن أبواب منازلهم الأمامية باللون الأحمر، رمزًا للسعادة، والحظ الجيد.

«فنلندا»
يتنبأ سكان فنلندا بالعام الجديد من خلال إلقاء القصدير المنصهر في حاوية مياه، ومن ثم تخمين ما تحمله لهم السنة الجديدة من خلال الشكل الذي يتخذه القصدير بينما يتجمد في المياه.

«الإكوادور»
في الإكوادور يحتفل الناس بقدوم السنة الجديدة عن طريق اضرام النّار في الصور القديمة من العام الماضي وحرق الدمى والفزاعات ليتركوا السوء خلفهم.

«اليونان»
يوقظ أهالي اليونان ابنائهم بنقر البصلة على جبهتهم، ويقومون بتعليق البصل أمام المنزل ليلة رأس السنة رمزا لولادة عام جديد.

«البرازيل»
البرازيل تتفائل باللون الأبيض في هذا اليوم وتعتبره لون السلام والحب، لذا يقوم المحتفلون بدولة البرازيل بارتداء الملابس البيضاء.

«المكسيك»
يتناول أهل المكسيك 12 حبة عنب في احتفال ليلة رأس السنة، موزعة هذه الحبات على الساعات الاثني عشر الأخيرة من النهار.

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