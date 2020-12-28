زراعة 60 شجرة لتنقية الهواء بمجمع مدارس فى الإسكندرية

افتتحت إدارة العجمي التعليمية، بالإسكندرية اليوم، مشروع بناء أحواض وزراعة وغرس ٦٠ شجرة فيكس بفناء مدرسة الدكتور حسن صبحى الثانوية بنات بمنطقة الدخيلة، إهداء من نادي روتاري إسكندرية النزهة، بحضور الدكتورة رحاب جابر حافظ، مديرة إدارة العجمي التعليمية، والدكتور محمد علي يوسف، رئيس نادي روتاريةإسكندرية النزهة، والعديد من أعضاء النادي.وتم مشروع زراعة وغرس الأشجار بفناء مدرسة الدكتور حسن صبحى الثانوية بنات بمنطقة الدخيلة، حيث إن المدرسة تقع في محيط مصانع الحديد والصلب ومطاحن دقيق الدخيلة، حيث يهدف المشروع إلى أن يعمل على تنقية الهواء، والحفاظ على البيئة والصحة العامة لعدد ٨٦٠ طالبة و٦٢ معلمًا وإداريًا يعملون بالمدرسة من التلوث الناتج عن مخلفات المصانع المحيطة بالمدرسة.كما أن فناء المدرسة مشترك مع مدرسة الدكتور حسن صبحى الإعدادية بنين ومدرسة حسن صبحى الابتدائية المشتركة، أى يستفيد من المشروع مجمع المدارس بأكمله لعدد يتعدى 2500 طالب ومعلم وإداري بخلاف المنطقة السكنية المحيطة بمجمع المدارس بمنطقة الدخيلة.