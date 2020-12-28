عمرو عبدالجليل يستعد للسفر إلى بيروت لتصوير «عش الدبابير»

يستعد النجم عمرو عبدالجليل إلى السفر للبنان خلال الفترة المقبلة، لانطلاق تصوير أحداث مسلسله الجديد "عش الدبابير"، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن عبدالجليل الذي وقع على العمل مؤخرًا، يقوم بالتحضير لدوره من خلال سيناريو العمل الذي يقوم بقراءته هذه الفترة، من أجل انطلاق تصوير مشاهده، حين وصوله إلى بيروت مباشرة."عش الدبابير" ينتمى إلى الدراما الشعبية، وتدور قصة المسلسل حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه في صراعات عديدة.والمسلسل بطولة عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتان نسائيتان سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.