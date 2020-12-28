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ملكة جمال العرب: شرف لي الحصول على اللقب في مصر الحبيبة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:22 م
أحلام بالمخفي
أحلام بالمخفي
شيماء دهب
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حصدت المغربية أحلام بالمخفي (28 عامًا) لقب ملكة جمال العرب 2020، وذلك خلال حفل حضره كل المهتمين بعالم الموضة والجمال، برئاسة الدكتورة حنان نصر، وذلك أمس الأحد.

وقالت المغربية أحلام بالمخفي لـ"الدستور" إن أولى خطواتها المقبلة ستشمل زيارة لدور الأيتام والمستشفيات الخيرية الكبرى لتشجيع كل رجال الأعمال للتبرع لمثل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التشجيع لرؤيتي حول تقارب الثقافات بين الدول العربية، حيث أسعى لذلك منذ فترة طويلة، من خلال شرح الثقافات العربية وإظهار مدى التقارب خاصة بعد زيارتي لمصر.

وأضافت أن الشعب المصري شعب يرحب بالزائرين ترحيبًا فوق الوصف، وهناك تقارب ما بين عادات وتقاليد الشعبين المصري والمغربي، خاصة في حُسن الضيافة والاستقبال، وشرف لي الحصول على اللقب في دولة قريبة لقلبي وهي مصر الحبيبة.

وتابعت أن ملكة الجمال ليست فقط هي من تكون ملامحها جميلة بل يُضاف لذلك بل الشيء الرئيسي أن تكون مثقفة ولبقة، وقادرة على تمثيل بلدها، وتكون قدوة للفتيات بالطبع، لذا أحرص على مشاركة الزيارات التى أقوم بها للمؤسسات عبر موقعي على الإنستجرام لتشجيع الفتيات على زيارة المؤسسات الخيرية بالطبع، وكذلك أركز على شروط ملكات الجمال على سبيل المثال اللباقة والثقافة والتعرف على العادات الأخرى خاصة الدول العربية وبالطبع التحدث بأكثر من لغة.

وحصلت أحلام على ماجستير بالاقتصاد من دولتها المغرب.

وكان يتنافس متسابقات من 12 دولة أبرزهن ليبيا، تونس، المغرب، مصر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، الأردن وغيرهم.

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