رفع 25 طن مخلفات بقرية بني أحمد الغربية في المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتركيب 38 كشف ليد وتعديل مسار التيار الكهربائي وعمل خط إنارة عامة، ورفع 25 طن من المخلفات والقمامة بقرية بني أحمد الغربية والعزب التابعة لها.قال هشام الضوى رئيس قرية بني أحمد الغربية، إن العمل بجميع الأقسام وتنفيذ المتابعة المستمرة وعلي مدار اليوم متواصل وبخاصة منظومة إصلاح وصيانة أعمدة الكهرباء حفاظًا علي الأرواح وحدًا من حدوث أي مشكلات، وذلك بالتوازي مع انتظام منظومة النظافة ورفع التجمعات من مداخل القرى حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لانتشار الأمراض.أضاف الضوي أن قرية بني أحمد شهدت اليوم تعديل مسار التيار الكهربائي، وعمل خط إنارة عامة بعزبة رسلان وتركيب ٣٨ كشاف ليد بطريق ترعة كوم الزهيري بالجانب القبلى، وفيما يخص أعمال النظافة تم رفع ٢٥ طنًا من القمامة والمخلفات من نقاط التجمع بشارع الفخورة وطاحونة القمص والنفسيه وطريق المرور.