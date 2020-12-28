مي عمر زوجة أمير كرارة في «نسل الأغراب»

تستعد الفنانة مي عم، لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، لنجمي الدراما والسينما أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.وقالت مي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تجسد دورا هاما ضمن أحداث العمل، من خلال دور زوجة الفنان أمير كرارة التي سيكون لها دور كبير في تغيير مجرى الأحداث.وأضافت الفنانة أنها سوف تستأنف تصوير مشاهدها في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، وقالت إن ترشيحها جاء من قبل شركة "سينرجي"، التي تثق دائما في اختياراتها، وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي بدأ عرضه أمس على شبكة قنوات ON.و"نسل الأغراب" يشارك في بطولته دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين جار ترشيحهم تباعا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.