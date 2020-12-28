رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عمر زوجة أمير كرارة في «نسل الأغراب»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:20 م
مي عمر
مي عمر
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستعد الفنانة مي عم، لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، لنجمي الدراما والسينما أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وقالت مي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تجسد دورا هاما ضمن أحداث العمل، من خلال دور زوجة الفنان أمير كرارة التي سيكون لها دور كبير في تغيير مجرى الأحداث.

وأضافت الفنانة أنها سوف تستأنف تصوير مشاهدها في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، وقالت إن ترشيحها جاء من قبل شركة "سينرجي"، التي تثق دائما في اختياراتها، وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي بدأ عرضه أمس على شبكة قنوات ON.

و"نسل الأغراب" يشارك في بطولته دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين جار ترشيحهم تباعا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

موضوعات متعلقة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

بالأرقام.. أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

تفاصيل إجازة رأس السنة الميلادية 2021

خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 - 2021

الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية