مطران طنطا: كل كتابات الأساقفة تهدف لرفع الوعي الكنسي

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ما ينشره من مقالات، إن كانت مقالات لي أو مقالات مختارة لكُتاب آخرين، إن أُخذت بالحرف قد تعطي انطباعًا بأنها تخص جماعات أو أشخاصًا بعينهم، ذلك إن قُرأت بشكل سطحي وخلفية مرتبطة بمواقف سابقة أو مسبقة. مما ينعكس على فهم واستيعاب المكتوب.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أما إن أخذت هذه المقالات بروح النص، فإن هذا الالتباس لن يكون له موضع. لأن روح النص يوضح الهدف، الذي هو الشأن الكنسي، وليس الشخصي، فالهدف هو بيان فكر الكنيسة وفكر آبائها فيما يخص الكنيسة من الناحية الروحية اللاهوتية ومن الناحية البشرية، لأن الكنيسة طبيعتها إلهية بشرية، على شكل طبيعة ربها يسوع المسيح الإله المتجسد، أي الإله الإنسان، الذي هو بطبيعتين "الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية".وتابع: "لذلك التعاطي في أمور الكنيسة يجب ألا يغفل الأمور الروحية واللاهوتية التي قد يطغى عليها في بعض الأحيان التوجه البشري، اعتقادًا أن هذا الجانب البشري هو الذي يجلب المؤمنين إلى الكنيسة، بل على الكنيسة أن ترتفع بمؤمنيها إليها، لا أن تنزل هي إلى مستوى البشر".واختتم: "هذا هو الهدف مما أنشره بمعنى رفع الوعي الكنسي لدى كل مَن هو يقرأ، أو هم يقرؤون، المكتوب بالروح وليس بالحرف. كما يقول بولس الرسول: "الذي جعلنا كُفَاةً لأن نكون خدام عهدٍ جديدٍ. لا الحرف بل الروح. لأن الحرف يقتل ولكن الروح يُحيي" (2 كو 6:3).