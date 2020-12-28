مصر للطيران تنقل 5201 راكبًا عبر 70 رحلة غدًا

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 55 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، أمستردام، موسكو، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، جدة، أربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 5201 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بكل رحلاتها الدولية والداخية والتجارية "البضائع" لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية.