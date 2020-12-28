«الصحة»: تحاليل جينية مستمرة للتأكد من عدم تحور كورونا

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة تقوم بإجراء رصد للتحاليل الجينية لفيروس كورونا منذ بداية ظهور الجائحة في مصر وحتى الآن، للتأكد من عدم حدوث أي تحور.وأضاف حساني، لـ"الدستور"، أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هو أمر طبيعي، لافتًا إلى أن كافة الفيروسات يحدث بها تحورات جينية وأشهرها في مصر فيروس «سي»، وكذلك الإنفلونزا الموسمية، ولذلك يتم تعديل المصل سنويا لمنح حماية أكثر للمواطنين من الإصابة بالإنفلونزا.وأوضح أن اللجنة العلمية أكدت أن التحورات التي طرأت على فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير في التعامل مع الفيروس، سواء من حيث الوسائل التشخيصية أو طرق العلاج، كما لم تلاحظ اللجنة أي اختلاف في شكل الالتهاب الرئوي للمرضى خلال الفترة الماضية.