تحرير 12 محضرا لمنشآت غذائية وإعدام 142 كيلو أغذية فاسدة بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الاغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن تحرير 12 محضر مخالف، منها 4 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية، و8 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 142 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.