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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لترشيد المياه.. تحديث نظم الرى بالقليوبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:17 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلًا من الغمر لترشيد الاستهلاك، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية.

وتفقد المهندس إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، عددًا من المناطق التى يتم إجراء تجربة الرى الحديث بها التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، ومنها متابعة أعمال تطوير الري من الغمر إلى الري الحديث لمساحة 8 أفدنة على ترعة الفلفيلة المستجدة زمام هندسة ري بنها، التي تم التعاقد والتوريد والتنفيذ بها، ضمن المشروعات المنفذة والجارى استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين.

وقال محمود لـ"الدستور"، إنه تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى بالطرق التقليدية فى عدة محافظات، لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط"، وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري.

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