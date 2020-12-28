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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية كفر لحيمر بالبحيرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:49 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٦٢٥ م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية كفر لحيمر التابعة لدائرة مركز الدلنجات، وذلك بحوض الجنينة الشرقى بمركز كوم حمادة.

وأكد محافظ البحيرة أن مشروعات الصرف من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كل المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وشريطة الحفاظ على الأراضى الزراعية بين الموقع والكتلة السكنية.

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