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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إحالة رئيس وحدة ميت عساس إلى النيابة الإدارية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:48 م
محمد أبو سليم
محمد أبو سليم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر محمد أبو سليم، رئيس مركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، إحالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت عساس إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه عقب قيامه بالتهجم على العاملين بالمدرسة الثانوية وسبهم بألفاظ خارجة أمام مسمع ومرئى من الجميع.

وأكد أنه فور علمه بقيام القائم بأعمال رئيس وحدة قرية ميت عساس بالتهجم وسب العاملين بالمدرسة الثانوية تمت إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه ونقله إلى ديوان عام رئاسة المدينة.

وأضاف، أنه كلف رئيس الوحدة المحلية لقرية الراهبين ليقوم بأعمال رئيس وحدة قرية ميت عساس بصورة مؤقتة لافتًا إلى أنه سيكون هناك عقاب رادع لكل من يتجاوز سواء بالمخالفات أو بالقول فى حق أى مواطن.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى قرية ميت عساس بعد قيام القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالتهجم على العاملين بالمدرسة الثانوية وإجبار أحد المعلمين بخفض صوت المسجل ثم سبه بألفاظ خارجة أمام مسمع ومرئى من الجميع.

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