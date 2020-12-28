فريق «القاهرة كابول» في بلجراد لتصوير المشاهد النهائية

بدأ طاقم عمل مسلسل «القاهرة كابول» تصوير مشاهد العمل الخارجية في بلجراد، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل يعود بعدها الطاقم للقاهرة، وسافر، أمس، المخرج حسام علي بصحبة النجم طارق لطفي وعدد من نجوم المسلسل، لتصوير باقي مشاهد العمل قبل تشديد الإجراءات الاحترازية بين الدول بسبب فيروس كورونا المستجد.ويصور النجم طارق لطفي وفريق عمل المسلسل مجموعة من المشاهد بأحد الجبال والصحاري، ويتبقى لأبطال المسلسل أسبوعان للتصوير، للانتهاء منه بالكامل، ويبدأ بعدها المخرج عمليات المونتاج لتجهيز المسلسل للعرض خلال رمضان القادم، بعد تأجيله من العام الماضي.وتعتمد أحداث "القاهرة كابول" على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي، ويجسده النجم فتحى عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني، ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابي، والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وشيرين.و"القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.