مطران نيروبي يغلق العديد من الكنائس لمدة أسبوعين

أصدر نيافة المتروبوليت جوناه لوانغا توجيهًا بإغلاق بعض الإيبارشيات الأرثوذكسية لمدة أسبوعين، ويأتي هذا مباشرة بعد النياحة المفاجئة لعميد المنطقة الوسطى في العاصمة نيروبي، القس الأب. إيمانويل سيكيوا، بسبب COVID19.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بعض رجال الكنيسة الآخرين يجري فحصهم من إصابتهم بفيروس كورونا والخضوع للإشراف الطبي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تحديد الإيبارشيات التي تم إدراجها للإغلاق على أنها مراكز كانت على اتصال مباشر مع رجال الدين الذين تم نقلهم حاليًا إلى المستشفى بسبب الفيروس.وشمل قرار الإغلاق هذه المراكز: كاتدرائية القديس نيكولاس الأرثوذكسية Namungoona.إيبارشية القديسة صوفيا الأرثوذكسية، كيبوي، طريق سالاما.إيبارشية سانت كاترين الأرثوذكسية فومبا، مقاطعة لويرو.