رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الروم تنشر مقالًا صربيًا عن زيارة المسيح لمصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:44 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، مقالًا لرئيس الأساقفة الصربي القديس نيكولاي فيليميروفيتش، عن زيارة المسيح لأرض مصر.

وقال الأسقف الصربي: "عندما هربت العائلة المقدسة من سيف هيرودس وكانت في طريقها إلى مصر. كان يوسف البار يقود الحمار، الذي حمل ممتلكاتهم القليلة، وكانت السيدة العذراء راكبة وهي تحمل ابنها على صدرها".

وأضاف: "ظهر بعض اللصوص على الطريق، بقصد اختطاف المسافرين، وأمسكوا الحمار واقترب أحدهم من والدة الإله ليرى ما الذي كانت تحمله. بمجرد أن رأى الطفل يسوع، تفاجأ بجماله غير العادي، ثم صرخ من دهشته: "إذا أخذ الله جسدًا بشريًا، فلن يكون أجمل من هذا الطفل!". ثم أمر السارق شركاءه بعدم الإمساك بأي من هؤلاء المسافرين".

وتابع: "بمليء بالامتنان لهذا اللص الكريم، قالت له العذراء مريم والدة الإله: "إن هذا الطفل سيكافئك بأجر عظيم، لأنك حميته اليوم". وبعد ثلاث وثلاثين عامًا كان نفس الشخص معلقًا على الصليب، بسبب معاصيه، مصلوب عن يمين صليب المسيح. كان اسمه ديسماس وكان اسم اللص الآخر من يسار صليب المسيح جستاس. عندما رأى ديسماس يسوع المسيح البريء، والذي بلا خطيئة، مصلوب، تاب عن كل شر فعله في حياته".

واختتم: "وعندما جدف جستاس على الرب، دافع ديسماس عنه بقوله: "أَمَّا نَحْنُ فَبِعَدْل، لأَنَّنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا، وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ" (لوقا 14:23). من أجل ذلك كان ديسماس هو اللص الحكيم الذي قال له مسيحنا: "الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ، إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ" (لوقا 43:23). فالرب أعطى الفردوس لمن حماه وهو طفل".

موضوعات متعلقة

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب

قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021

في اليوم الـ7 للقومي للمسرح المصري.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافي