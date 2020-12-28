إغلاق وتشميع «مسمط ومحل جزارة» والتحفظ على لحوم فاسدة بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين، بنطاق حى غرب، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من التزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضبط الأسواق واستعادة الانضباط.وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المنشآت التجارية المتواجدة بنطاق الحى، حيث تم إغلاق وتشميع مسمط بمنطقة القبارى؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم التحفظ على ١٤ كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى لإعدامها، وتم أخذ بعض العينات الغذائية بالمسمط لفحصها والتأكد من سلامتها، كما تم التحفظ على أدوات طهى غير صالحة للاستخدام حفاظا على المواطنين.كما توجهت الحملة إلى شارع الأقفال، حيث تم إغلاق وتشميع "جزارة ومشويات" بعد التحفظ على ٢٠ كيلو من اللحوم (فراخ مطهية- لحوم) مجهولة المصدر، ودون تاريخ صلاحية، وذبح خارج المجازر، وتم تحرير محضر بذلك.فى سياق متصل، تم إغلاق وتشميع سنتر مكون من ٧ طوابق، وبه حضانة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويدار دون ترخيص.كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.شارك في الحملة الجهات المختصة المتمثلة فى: «الطب البيطرى، مديرية الصحة، مديرية التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى».