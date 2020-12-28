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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

معمودية جماعية لروم مطرانية الكاميرون في نهاية العام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:58 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تمت معمودية جماعية ثانية في كنسية ميلاد السيد المقدس في منطقة بونابيري في دوالا، بمطرانية الكامرون وغرب إفريقيا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يأتي بعد المعمودية الجماعية التي تمت يوم 24 ديسمبر، بيد المتروبوليت غريغوريوس.

واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليًا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.

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