18 ألف منزل في فرنسا دون كهرباء جراء العاصفة «بيلا»

ما زال 18 ألف منزل تقريبا في شرق فرنسا ووسطها من دون كهرباء، اليوم الاثنين، بسبب العاصفة "بيلا" وتساقط الثلوج بغزارة خلال الليل، وفق المؤسسة التي تدير شبكة التيار الكهربائي في البلاد.وأفاد تقرير سابق، مساء الأحد، بأن 34 ألف منزل تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي في شرق فرنسا ووسطها، وهما منطقتان تأثرتا بدورهما بالعاصفة بعد غرب البلاد وشمالها، وتسببت "بيلا" أيضا في انقطاع التيار الكهربائي في المملكة المتحدة أمس الأحد.وفي فرنسا، استعاد الكهرباء "90 في المئة من المواطنين" خصوصا في شمالها، وفق ما أوضح ناطق باسم مؤسسة الكهرباء.