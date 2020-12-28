مطران زامبيا وملاوي: عيد الميلاد بداية جديدة وفرصة للمغفرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه المتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وملاوي احتفل في إحدى كنائس شمال زامبيا بعيد الميلاد المجيد.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأسقف قال في رسالته: "يمكن للمرء أن يختبر جمال عيد الميلاد ويفهم المعنى الحقيقي للميلاد، حيث إن المرء يتبع طريق الإيمان والتقوى، حيث يولد المسيح باستمرار. نحن نحتفل بعيد الميلاد لإظهار أن الأمل يمكن العثور عليه في معظم الأماكن غير العادية".وأضاف: "من الجدير بالذكر أن هذا الكوخ المؤقت في هذا الجزء من إفريقيا أصبح مذودًا جديدًا يستضيف المسيح الوليد في قلوب الأطفال على مدار العشرين قرنًا الماضية. يمثل الميلاد بداية جديدة وفرصة للمغفرة، ويظهر درب الحب والخلق. من خلال الميلاد. إن أجمل الأشياء في الحياة ممكنة حتى في ظل الظروف المعاكسة".