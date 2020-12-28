نائب بالمحلة: البرلمان الجديد سيلبي طموح الشعب المصري

له ديناميكية الشباب، وسيعمل على تلبية طموح المواطن.



وأضاف أن البرلمان سيعمل كفريق عمل واحد على الرغم من اختلاف الأفكار والآراء، لأن كل ما يهم الجميع هو المواطن المصري ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تحديات جسام تواجه البلاد.

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن مركز المحلة عن حزب مصر الحديثة، إن أولوياته تحت قبة البرلمان هو ملف النهوض بمنظومة الزراعة المصرية، مؤكدًا أنه سيعمل على الانضمام للجنة الزراعة، مضيفا أن الفلاح المصري في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وأوضاعه تحسنت بصفة عامة، ولكن نحن نرغب في المزيد في هذا الملف سواء من حيث الاهتمام بالفلاح أساس المنظومة، أو الاهتمام بملف التصنيع الزراعي وملف المبيدات والتقاوي وغيرها.وأضاف النائب علي هامش استخراج كارنيه العضوية أن البرلمان الجديد سيلبي طموح الشعب المصري، لأنه جاء بإرادة شعبية، وفي انتخابات حرة ونزيهة.من جانبه، قال النائب عبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل، إن البرلمان ستكون