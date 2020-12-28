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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالمحلة: البرلمان الجديد سيلبي طموح الشعب المصري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:14 م
النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن مركز المحلة عن حزب مصر الحديثة، إن أولوياته تحت قبة البرلمان هو ملف النهوض بمنظومة الزراعة المصرية، مؤكدًا أنه سيعمل على الانضمام للجنة الزراعة، مضيفا أن الفلاح المصري في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وأوضاعه تحسنت بصفة عامة، ولكن نحن نرغب في المزيد في هذا الملف سواء من حيث الاهتمام بالفلاح أساس المنظومة، أو الاهتمام بملف التصنيع الزراعي وملف المبيدات والتقاوي وغيرها.

وأضاف النائب علي هامش استخراج كارنيه العضوية أن البرلمان الجديد سيلبي طموح الشعب المصري، لأنه جاء بإرادة شعبية، وفي انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه، قال النائب عبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل، إن البرلمان ستكون له ديناميكية الشباب، وسيعمل على تلبية طموح المواطن.

وأضاف أن البرلمان سيعمل كفريق عمل واحد على الرغم من اختلاف الأفكار والآراء، لأن كل ما يهم الجميع هو المواطن المصري ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تحديات جسام تواجه البلاد.

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