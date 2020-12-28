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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس «القابضة للمياه» يتابع أعمال إصلاح خط «أبوالفدا»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:26 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمد إبراهيم
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تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبوالفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى بيان اليوم، أنه حدث كسر مساء أمس الأحد، وتم انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الإصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق "ش 26 يوليو- ش البرازيل - بهجت على - الجزيرة الوسطى- أحمد حشمت - محمد مظهر".

جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط لمياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم الإصلاح.

وأعربت الشركة- فى بيان لها- عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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