ترقيات جديدة بكنيسة الروم الأرثوذكس في أسقفية نيري

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بعد تدشين الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، لكنيسة القديس جيورجيوس احتفل مباشرة بالقداس الإلهي في الكنيسة الجديدة، وتم رفع الأب "Eleftherios Kibet Kerich" رسميًا إلى رتبة أب اعتراف.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد القداس الإلهي احتفل بهذه المناسبة بتكريم الأسقف نيوفيتوس وتقديم التقدمات له، كما قام سيادته بغرس شجرة تنمو مع نمو الكنيسة في هذه المنطقة.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليًا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.