الرئيس الفلبيني يوافق على ميزانية قياسية لـ2021

وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على ميزانية قياسية للعام المقبل تبلغ قيمتها 4.5 تريليون بيزو(93.6 مليار دولار)، وصفها مديرو الاقتصاد بأنها "حزمة التحفيز الأكبر" للتعافي من وباء كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.وتتوقع الفلبين أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5 بالمائة في عام 2021، بعد أن انزلقت إلى حالة من الركود هذا العام.ونقلت "بلومبرج" عن الفريق الاقتصادي الخاص بدوتيرتي القول، إن ميزانية عام 2021 سوف تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.وقد تم رفع سقف عجز الموازنة للعام المقبل إلى 8.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب زيادة الإنفاق.