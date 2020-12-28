إسكندر: نسعى لاتفاقية تبادل الاستحقاقات التأمينية بين مصر وإيطاليا

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن هناك اتصالات بين الجانبين المصري والإيطالي على المستويين الرسمي والعمالي، لعقد اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل الاستحقاقات التأمينية بعمل بوليصة تأمين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد أو غيره، من خلال شركات التأمين المصرية للتأمين على الحياة أو العجز الكلي أو الجزئي أو نقل جثامين المصريين الذين يوصون بدفنهم في وطنهم.وقال إسكندر، في بيان، إن الجانب المصري طلب من الاتحاد بيانات وإحصائيات بعدد العمالة الموجودة في إيطاليا وحقوقهم التأمينية وأهم مطالبهم فيما يتعلق بالمعاشات والتأمين، كذلك عدد من يحصل على امتيازات التأمينات والمعاشات.وأضاف أن هناك جهودًا متواصلة من مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة المصرية ووزيرها محمد سعفان للتوصل مع الجهات المعنية بالتأمينات في إيطاليا إلى اتفاقية لتبادل الاستحقاقات التأمينية بالنسبة للمصريين الموجودين في إيطاليا والعكس، لحل أي مشكلة تواجههم في إيطاليا أو بعد عودتهم إلى مصر، وإمكانية صرف معاش ثابت لهم في حالة العجز أو الوفاة.وأوضح إسكندر أنه فيما يتعلق بحصول أسرة المغترب على معاش في حالة وفاته خارج مصر، فإن وزارة القوى العاملة المصرية تتواصل مع الجهات الخاصة بالتأمينات في إيطاليا، لتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها الجهة الخاصة بالتأمين في إيطاليا، بالتنسيق مع مكتب مصر العمالي في إيطاليا، وأيضًا مع الجهات الخاصة بتقنين هذه الأمور في مصر، وعلى رأسها وزارة العدل، بحيث نجهز ملفًا كاملًا بالمطلوب، والذي على أساسه يتم تحويل المعاشات لأصحابها الموجودين في مصر.وأشار إلى أن القوى العاملة- طبقا للاتفاقات الدولية- لها الدور الرئيسي في التنسيق مع إيطاليا فيما يخص العمالة الموسمية لإيطاليا وغيرها من الدول خلال إجراءات رسمية لتوفير ما تحتاجه هذه الدول من عمالة في جميع المجالات، مشددا على أن الوزارة تتدخل حتى لدى الشركات التي يملكها مصريون في إيطاليا لاسترداد حقوق العمالة المصرية التي تعمل لديهم، وحصلت على أحكام من القضاء الإيطالي، بالتنسيق مع اتحاد العمال المصريين بإيطاليا والمكتب العمالي في ميلانو والسفارة المصرية بروما.